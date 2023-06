Hijo de Martín Elías coqueteó con Aida Victoria Merlano: “es la más linda”

Aida Victoria Merlano sigue dando de qué hablar en las redes, pero esta vez no solo por sus declaraciones o su innegable belleza, sino por un nuevo y joven pretendiente que le ha surgido y ha causado gran revuelo entre los internautas: el hijo del fallecido cantante de vallenato Martín Elías Díaz.

Reciéntemente, la modelo que cuenta con más de 4 millones de seguidores, desató polémica en redes sociales por el que sería su más reciente pretendiente.

En un vídeo que compartió en su cuenta oficial de Instagram, la influencer posó junto a Martín Elias Junior, mientras el adolescente de 16 años le decía que la consideraba la mujer más linda; halago al cual ella contestó en tono jugueton: “no digas eso que estoy soltera y puedo enamorarme”.

Teniendo en cuenta la edad del menor, es natural pensar que la mayoría de internautas hayan entendido que la respuesta de la mujer no fue más que una forma jocosa y burlona de responderle ‘Martincito’; sin embargo, no se podría estar más equivocado.

Ante lo ocurrido, fueron varios los usuarios que criticaron a Aida y no dudaron en reaccionar indignados porque la presunta relación entre la mujer de 24 años y Martín Junior sería ilegal.

Aunque también hubo quienes le siguieron el juego a Merlano y, en forma de burla, le dejaron comentarios como: “Aída María, eso ya no es colágeno, eso es delito” y "Nena, tú estás muy vieja para ese muchachito, buscando que te joda la mamá”.

Lo cierto es que al final Aida no se quedó callada, como suele suceder, y respondió ante algunos de los ofensivos comentarios que dejaron aquellas personas que criticaron su publicación. Sin embargo, esta vez no compartió un vídeo hablando al respecto, sino que solo se limitó a publicar una canción de vallenato donde da a entender que no le interesa lo que pienses de ella y mucho menos lo que opinen de sus acciones.