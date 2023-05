Así castigaba Diomedes Díaz a Martín Elías cuando hacía travesuras

Seguidamente, contó que cada vez que su padre llegaba de presentaciones en el exterior siempre traía regalos para todos sus hijos, precisamente, tras volver de un viaje a Panamá, Diomedes les trajo varios regalos entre ellos unos carritos metálicos que se convirtieron en su pesadilla.

“Nos trajeron unos carros de hierro. Mi papá tenía como 2 horas de estar dormido y me llama Luis Ángel diciéndome que me va a hacer una ‘operación en la espalda’, para ese tiempo estaban de moda los Atari. Total que yo me acosté boca abajo y cuando sentí el puyón en la espalda empecé a gritar”, siguió relatando.

Y agregó: “Me puse a llorar y ni quien me callara, ahí si estaban asustados, pero yo más duro gritaba pa’ que se despertara mi papá y los ‘jodiera’ a ellos. Cuando sale mi papá, al primero que le pegó fue a mí. Fue la única vez que mi papá me pegó”, concluyó.