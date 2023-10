¿Arturo Vidal se mudará a Colombia? Esto dijo la pareja del chileno

Igualmente habló sobre cómo ha sido su experiencia en Chile, pues algunas persona de ese país le han lanzado duras críticas en redes sociales por su manera de vestir.

“La gente chilena me ha tratado bien. En redes es una cosa, en persona es otra. He salido y no falta la que te mira así de pies a cabeza, pero normal, yo ignoro. Hay muchas personas que se llevan una mala impresión mía, pero caras vemos y corazones no sabemos, yo soy una chica buena gente”, sostuvo Sonia Isaza.