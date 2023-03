Los hombres no lloran, los hombres facturan: Anuel tras canción sobre Karol G

Shakira también hizo lo propio y lanzó duras frases contra Piqué como: “Lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido, que hasta la vida me mejoró, por acá ya no eres bienvenido, vi lo que tu novia me tiró, eso no da ni rabia, yo me río”.

Precisamente la polémica separación de la barranquillera y el exfutbolista fue uno de los temas que tocó Anuel AA en su nuevo sencillo para mandar un mensaje a Karol G.

“Yo tengo tu contacto pero si tú quieres sigo siendo el nene y me escribe, tírame al DM que pa' estar peleando tú no eres Shakira ni yo Piqué”, dice el puertorriqueño en ‘Más rica que ayer’.