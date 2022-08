Andrés Cepeda, emocionado por su cita pendiente con Barranquilla

Además, entre emociones e ilusión, contó que “me declaro un costeño frustrado, un barranquillero por adopción porque adoro la cultura y quiero mucho la ciudad. Cada vez que la visito el problema es regresarme porque siempre quiero quedarme un poquito más y me siento muy bien recibido en ese lugar tan sabroso”.

Además, en sus memorias y vivencias en Barranquilla halló un vacío que anhela cubrir.

“En Barranquilla me ha pasado tantísimas cosas -casi todas ellas muy simpáticas y divertidas- pero la única cosa que no he hecho y que te quiero decir que es una cosa que quiero experimentar, porque por cosas de la vida nunca ha podido coincidir, es que quiero vivir el Carnaval y creo que este año entrante puede ser la oportunidad. Espero que en el mes de febrero, cuando normalmente tomo mis vacaciones esta vez lo puede hacer pasando por Barranquilla para compartir con ustedes y en ese tesoro cultural tan bonito, que es el Carnaval de Barranquilla siempre lo veo de lejos, siempre con mucha envidia siempre, con muchas ganas de participar y creo que el año entrante voy a poder acompañarlos”, dijo en entrevista con esta Casa Editorial.

Así, la próxima gira de Andrés Cepeda, entre otras novedades, presenta su nuevo sencillo ‘Tu Despertador’, que lanzó en colaboración con Reik. Las entradas para las presentaciones en Barranquilla y el resto de destinos se encuentran disponibles.