Andrea Petro criticó a Dominic Wolf por lanzamiento de camisetas de Colombia

Ante estas declaraciones del europeo Andre Petro salió nuevamente a contraresponder y afirmó: “Quiero aclarar y parar este debate porque la violencia verbal esta siendo demasiado excesiva. Los comentarios de la gente también súper agresivos, y quiero aclarar la situación. Dominic, yo nunca te he criticado el hecho que hayas trabajado en Colombia; es más, llevo años siguiéndote en redes. Me parece muy bonito, muy chévere, lo que haces”.

Y aclaró: “Solamente estoy criticando el hecho de haber sacado una camiseta, promocionando una camiseta después del escándalo que hubo. Me parece un poco oportunista; son mis opiniones, es tu business (negocio), cada quien se aprovecha de las situaciones como se le dé la gana. Pero en ningún momento voy a criticar todo lo que has hecho por el país, no era mi voluntad. Yo creo que esto se está yendo demasiado lejos y, sobre todo, se está yendo por donde no es. Perdón si te ofendí. Pero no me gustó lo de la camiseta”.