Ana del Castillo habló de su presentación en los Grammy Latino

La artista vallenata, que presentó dos categorías. Una de ellas fue Álbum de Jazz Latino en la que los ganadores fueron Chucho Valdés & Paquito D’Rivera (with Reunion Sextet) con la producción I Missed You Too!

No obstante, lo más jocoso de la noche y uno de los videos más comentados en redes sociales fue la manera en la que la artista pronunció “with Reunion Sextet”, diciendo “with a yo no sé qué”.

Este suceso causó una ola de comentarios en redes sociales y rápidamente el video empezó a ser tendencia.