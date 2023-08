“El amor no es para sufrir”: Alina Lozano sobre ruptura con Jim Velásquez

Aunque atravesando un momento difícil, Alina Lozano demuestra su fortaleza al enfrentar el desamor de frente, compartiendo su dolor con sus seguidores en las redes sociales.

Su transparencia y honestidad son un ejemplo para aquellos que se enfrentan a situaciones similares en su vida amorosa. A través de su experiencia, Alina envió un mensaje inspirador de autenticidad y amor propio, recordándonos que nuestra felicidad y bienestar son fundamentales.

“Soy yo la que me voy de la relación, se nos salió de las manos. En mi caso, el amor no es para sufrir, yo paro en el momento en el que el tema no es sano para mí”, dijo.