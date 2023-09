Extorsionan a Jim Velásquez por fotos íntimas de su esposa Alina Lozano

“El tema con Jim está álgido porque le habían pedido una plata para que no publicaran unas fotos mías de hace tiempo”, dijo la actriz de telenovelas como ‘De pies a cabeza’, ‘Por amor a Gloria’, ‘El último matrimonio feliz’, ‘Diomedes, el Cacique de La Junta’, entre otras.

“Yo me negué completamente a que él hiciera algo así (pagar a los delincuentes). No quiero discutir más sobre el tema porque no me parece importante ni relevante. Me parece importante no pagar el envío y compartir con ustedes lo que pasó”, expresó.

De acuerdo con Lozano esas fotografías se las envió a un exnovio que tuvo hace años atrás. Mientras, Alina relataba el difícil momento que atraviesa su matrimonio, apareció Jim, quien visiblemente molesto, cuestionó a su pareja.