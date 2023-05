Alejandra Giraldo, de Noticias Caracol, pidió misericordia

“Mi cuerpo no reconoce mis glándulas que producen secreción, entonces ataca la glándula lagrimal y ataca mi glándula tiroidea. Yo tengo hipertiroidismo de origen autoinmune, mi cuerpo no se reconoce como un todo, sino que se ataca a sí mismo y todas esas secreciones que dejo de producir, pues me generan unos malestares impresionantes”, dijo.

Según contó, para reducir estos síntomas que estaba experimentando y mejorar su salud, un especialista le recomendó retirar sus prótesis; no obstante, fue enfático en que esto no sería garantía de que su estado mejoraría. “El reumatólogo fue claro y me dijo que no sabía si eso me iba a mejorar”, manifestó Giraldo.

Finalmente, respecto a la explantación que tuvo que realizarse, Alejandra reveló que ha sido todo un proceso para ella autorreconocerse y todo un desafío volver a aceptarse. “Es un autorreconocimiento, es un nuevo proceso de verse y decir ‘bueno, esta soy la nueva yo’. Al principio es duro porque uno queda muy maltratado, la piel queda maltratada”.