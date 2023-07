Ganador de ‘Yo me llamo’ confesó que trabajó como domiciliario

En medio del conversatorio con Suso, Albert Sánchez contó que trabajo como domiciliario de Rappi antes de presentarse en el programa y en la actualidad, se ha dado a conocer con su nombre pila.

“Este bolso (la maleta de domiciliario) fue testigo de mis ensayos. Antes de ‘Yo me llamo’, en una temporada de mi vida, yo no tenía trabajo y vi como una opción ser domiciliario. Tenía mucho tiempo para ensayar porque en mi moto yo iba llevando pedidos (…) Eso me enseñó a mantenerme siempre muy centrado. Me trae recuerdos bonitos y digo con orgullo que represento a los domiciliarios”, reveló Sánchez.