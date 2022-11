Aislinn Derbez cuenta la verdad sobre su relación con Sebastián Yatra

“¿Cuál romance? Estoy feliz soltera y no me pongan ahorita novios hasta el próximo año. No hombre, ¡cómo inventan!, (Sebastián Yatra) es mi amigo”, dijo Derbez a los medios.

Seguidamente, la modelo advirtió que está en una especie de año sabático en cuanto a las relaciones y por eso no cree necesario que le “inventen” noviazgos.

“Creo que es la primera vez que estoy disfrutando plenamente estar soltera, por eso digo, no me anden poniendo cualquier persona con la que ande saliendo para comer, no es novio, me decidí darme un año soltera, es como un año sabático, pero soltera”, enfatizó.