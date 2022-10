Aida Victoria Merlano confesó que ‘Westcol’ la intimida

Sin embargo, la joven, de 23 años, dejó claro que se siente intimidada por el creador de contenido, de 21 años.

“Mari… yo no entiendo por qué me dejo intimidar de este niño. Horrible, me sale con unas vainas que yo me quedo mirándolo y le digo que es un niño […]. Está pequeño para mí, pero como que me siento rara y luego no me importa”, indicó

“Mari… ya me siento ilusionada, me escribe unas vainas en la mañana, me dice barbaridades y me encanta. Aparte me siento bien y no puedo parar de sonreír, sonrío como idiota”, añadió.

La barranquillera también reconoció una fugaz relación con Yeferson Cossio.