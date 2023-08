Adele defendió a un fanático que fue agredido por guarda de seguridad

El joven, que compartió el momento a través de su cuenta de Tik Tok explicó sobre ese momento que “Adele, muchas gracias por esta noche impresionante y por apoyarme, para que pudiera vivir tu concierto como debería ser. También lamento no haber respondido a nada de lo que me preguntaste. Empezaste a hablarme y literalmente dejé de respirar”.

Asimismo Lastra indicó que planeó ir al concierto durante más de un año y finalmente tuvo la oportunidad de ver a la mujer “más hermosa y gloriosa que ha pisado esta tierra” y que no salía de su asombro de que ella haya frenado su show para defenderlo.

“No esperaba que todos en mi sección se enfadaran conmigo por estar pasando el mejor momento de mi vida y querer ponerme de pie y cantar con ella, pero sinceramente no me importaba en absoluto lo que nadie me decía, estaba maravillado con la obra maestra que estaba viendo con mis propios ojos. No tenía tiempo para esos envidiosos”.