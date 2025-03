El artista colombiano Maluma ha abierto este sábado su gira europea ‘+PRETTY +DIRTY’ en un Palau Sant Jordi de Barcelona a reventar con un enérgico concierto que ha sido todo un homenaje al reggaetón, pero que también ha servido al cantante para sincerarse con su público y admitir que lleva unos meses “muy vulnerable”.

Lea Video: así reaccionó Shakira cuando dañó una tambora sin querer en medio de concierto en México

El de Medellín, uno de los popes indiscutibles de la música urbana, ha abierto este ‘+PRETTY +DIRTY’ regresando a 2015 con ‘Borro Cassette’, ‘El Perdedor’ y ‘Carnaval’, temas incluidos en su segundo álbum ‘Pretty Boy, Dirty Boy’.

El viaje a través de sus casi 15 años de carrera ha seguido con ‘Marinero’, entonada con el micrófono pegado a la boca, que es como se cantan las baladas de desamor, para luego romper con ‘Vente pa’ca’ y ‘Chantaje’, colaboraciones con Ricky Martin y Shakira, respectivamente.

El cantante, que ha aparecido sobre el escenario con un traje gris y un abrigo de piel, ha ido perdiendo capas a medida que el show se calentaba hasta llegar a ‘4 babys’, con la que ha incendiado el Palau Sant Jordi y, sin dejar que la cosa se enfriara, ha encadenado ‘11PM’ y ‘HP’.

Aquí Will Smith publicará el 28 de marzo su primer álbum en 20 años

Uno de los momentos de la noche ha llegado con ‘Felices los 4′, el espejo de una discografía hedonista, en el que las fronteras entre el amor, el sexo y la fiesta se diluyen y todo resulta en felicidad que se ha impregnado en el pabellón.

Tras un fundido a negro, Maluma se ha plantado en el centro del escenario en silencio. A los segundos, emocionado, ha roto a llorar, y tras tomar aire, ha dicho: “Discúlpenme, pero los hombres también lloramos. Tengo un montón de sentimientos encontrados en este momento y quiero decirles que siento un profundo agradecimiento con todos ustedes por estar aquí esta noche”.

Alberto Estévez/EFE GRAFCAT5392. BARCELONA, 15/03/2025.- El cantante colombiano Maluma, uno de los grandes referentes de la música urbana y el reguetón, ha iniciado este sábado en el Palau Sant Jordi de Barcelona su esperada gira mundial '+Pretty +Dirty', que le llevará en los próximos meses por escenarios de Europa y Latinoamérica, y en la que combinará sus grandes éxitos con temas nuevos. EFE/Alberto Estévez

“Quiero serles muy sincero, llevo unos meses muy vulnerable, pero eso no me hace débil, todo lo contrario, eso me hace fuerte, más humano y tengo la gallardía de venir aquí y hablarles desde mi corazón. Quien les habla no es Maluma, es Juan Luis”, ha seguido el colombiano.

Además Chuck Norris: 85 años de una leyenda que vuelve a la acción

Así, sentado en el escenario, ha retomado la música con ‘ADMV’, canción que ha dedicado a su novia Susana y su hija París, mientras que en la pantalla pasaban las páginas de un álbum familiar.

Lo solemne ha terminado en cuanto han sonado las primeras notas de ‘Parce’, a la que han seguido ‘Madrid’ y la celebradísima ‘Hawái’.

Tras la presentación de la banda y las bailarinas, el colombiano ha aparecido sobre una plataforma en el centro del Palau Sant Jordi, desde la que ha cantado ‘Cosas pendientes’, su último lanzamiento, y el remix del tema de Kapo ‘Ohnana’.

También Esteban Cruz Niño teje la conexión entre los capos y lo esotérico

De vuelta al escenario principal, Maluma ha encarado la última parte de este primer concierto de ‘+PRETTY +DIRTY’ vestido con la segunda equipación del Barça, sentado en una silla junto a un guitarrista, con una rosa en la mano y con ‘Sobrio’ en la garganta.

“Los amo, qué noche tan espectacular, deseada y soñada, quiero hacer un brindis con ustedes”, ha lanzado Maluma justo antes de cerrar el show con ‘Según quién’ y ‘COCO LOCO’.

Aquí Daniel Mordzinski, el fotógrafo de los escritores

Después de este primer concierto, el artista colombiano iniciará su recorrido por Europa pasando por ciudades como Londres, París o Múnich, para terminar actuando tres noches en el Movistar Arena de Madrid en abril, con las entradas de dos de esas fechas ya agotadas.