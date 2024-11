El mundo de la salsa ha sido testigo de una de las relaciones más intensas y polémicas en la historia del género: la que protagonizaron Marc Anthony y La India. Lo que comenzó como una colaboración fructífera entre dos de las voces más poderosas de la música latina, terminó en una enemistad pública que marcó a ambos artistas.

Marc Anthony y La India irrumpieron en la escena musical como dos estrellas emergentes de la salsa en los años 90. Su colaboración más memorable llegó con ‘Vivir lo nuestro’, lanzada en 1994 como parte del álbum Dicen que soy de La India.

Esta balada salsera, cargada de emoción y romanticismo, no solo se convirtió en un himno de la época, sino que consolidó a ambos artistas como figuras clave del género.

La química entre ellos parecía imbatible, lo que los llevó a compartir escenarios en múltiples ocasiones y a forjar una amistad que traspasaba lo profesional. Sin embargo, el idilio musical duró poco.

Aunque las razones exactas de su distanciamiento nunca se han aclarado del todo, las tensiones comenzaron a surgir tras la creciente popularidad de Marc Anthony. Mientras él ganaba terreno en mercados internacionales con su transición al pop y la música en inglés, La India se mantenía fiel a la salsa y la música tropical, un camino que, según algunos rumores, ella sentía que Marc había abandonado.

“Es una tristeza que hoy día no pueda hablar con Marc y hacer juntos una nueva canción. Porque ‘Vivir lo nuestro’ fue un tema que pegó muchísimo en el corazón de la gente y, sin embargo, no hay manera de comunicarse con él”, indicó La India en su momento.

¡Momento histórico esta noche en los Latin Grammys 2024: India & Marc Anthony se volvieron a juntar! pic.twitter.com/WJP6YgLIK6 — Juana Peña (@Chris_Montz) November 15, 2024

Las diferencias artísticas se sumaron a una supuesta disputa personal. En entrevistas, La India llegó a acusar a Marc Anthony de no haberla apoyado en momentos clave de su carrera, e incluso lo calificó de desleal. Por su parte, Marc evitó alimentar la polémica públicamente, optando por el silencio.

“La fama le ha hecho mucho daño. Cuando llegas a un nivel grande, los que compran tus discos quieren sentirte, la prensa que tanto te apoya quiere entrevistarte, pero él se cree Dios”.

Por su parte, Marc en un concierto en Colombia dado en 2014 dijo unas palabras que acentuaban más esa enemistad, aunque sin mencionar el nombre de su colega. Antes de cantar ‘Vivir lo nuestro’ dijo: “Esta canción la grabé con una tipa medio rara, que no me cae demasiado bien. La canción es una de mis favoritas, la tipa ya no sé”.

El gran reencuentro

Pero, lo que parecía imposible pasó: 30 años después del lanzamiento de esa canción los artistas limaron sus asperezas y se juntaron para interpretar este icónico tema en la gala central de la edición 25 de los Grammy Latino, algo que ha generado furor en redes.

“Gracias familia por esta oportunidad y por algo tan histórico. Que viva mi género salsa tropical para siempre pero que vivan los latinos y los Latin Grammy”, dijo La India.