Por estos días los seguidores del reality de RCN “La Casa de los Famosos” están al pendiente de cada anuncio para conocer quienes serán los nuevos integrantes del programa que generó mucha polémica en la farándula colombiana.

Leer más: Las hermanas Adriana Lucía y Martina La Peligrosa estrenan juntas ‘Mi vida entera’

Para su segunda versión, que será emitida en 2025, habrá muchas novedades como la llegada de Ornella Sierra, quien será la nueva host digital, en reemplazo a Emmanuel Restrepo, conocido por su personaje de ‘Carmelo’ en la telenovela sobre ‘Rigo’.

Sin embargo, aún se desconoce a los futuros participantes del programa, quienes estarán viviendo en una casa estudio totalmente alejados de la realidad.

Para esta ocasión, los televidentes tendrán la oportunidad de elegir a algunos de los concursantes. Entre los postulados están Marilyn Oquendo, Yina Rose, Melissa Gate, Juliana Selignmann, Deiry Vargas y Manuela Gómez.

Lea acá: Murió Juan Felipe Muñoz, actor de ‘Padres e hijos’ y ‘La reina del sur’

Precisamente sobre las postuladas, la generadora de contenido Luisa Fernanda W, quien cuenta con cerca de 20 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, mostró todo su apoyo a la cantante e ‘influencer’, Marilyn Oquendo.

Además, la paisa aprovechó para expresas su opinión acerca de ese tipo de formatos televisivos, y responder a las preguntas de algunos de sus seguidores, quienes querían saber si volvería a participar en un reality.

“De ir de nuevo a un reality como Los 50, la verdad amé la experiencia, fue súper chévere, pero no, no volvería. Yo siento que yo ya no estoy como para un reality”, contestó desde su cuenta de Instagram.

No olvide leer: Así suena ‘+57′, la canción de Karol G, Maluma, J Balvin, Feid, Ryan Castro, Blessd y DFZM

Y agregó: “Se dice que el entrar a una Casa de los famosos, uno es como un ratón de laboratorio y que experimentan con uno. Yo tengo una teoría y es que los ratones de laboratorio somos todos, porque aquí afuera juegan con todas las emociones de la gente, experimentan con todas las personas que ven este tipo de realities y juegan con sus emociones; no solamente con los que están adentro, también con los que están afuera”.

Asimismo, reiteró que los realitys le agradan, pero luego de convertirse en madre no volvería a participar en alguno.

“A mí me parece que como experiencia es una nota, pero yo, Luisa, no me iría a un reality de ese tipo a exponerme, pues porque tengo dos hijos”, dijo.

Lea también: Jack Nicholson eligió a su actor favorito: “fue revolucionario”

Finalmente, reveló que este tipo de programas representan un desafío en convivencia.

“Mi talón de Aquiles, si yo estuviera en un reality como La casa de los famosos es que a mí me encanta el orden, yo soy extremadamente ordenada y no puedo con las personas cochinas y desordenadas, de verdad eso para mí es importante, les cojo fastidio”, puntualizó.