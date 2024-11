La presentadora vallecaucana Carolina Cruz, de 45 años, es uno de los rostros más reconocidos de la televisión colombiana. Su talento y carisma le han merecido el cariño de los televidentes, quienes han seguido su carrera durante más de dos décadas.

Lea también: Acordeonero de Elder Dayán reveló si prefiere trabajar con Silvestre Dangond: “pagaba muy bien”

Actualmente Carolina Cruz es conductora del programa matutino ‘Día a Día’ de ‘Caracol Televisión’ junto a Catalina Gómez, Carolina Soto, Iván Lalinde, Carlos Calero, Juan Diego Vanegas y Boyacoman.

El programa ofrece desde entrevistas a celebridades, generalmente que hacen parte de producciones del canal, hasta humor, consejos de salud, recetas de cocina, recomendaciones para el hogar y concursos.

Sin embargo, este martes los televidentes notaron la ausencia de Carolina Cruz en ‘Día a Día’, lo que generó dudas sobre su continuidad en el programa.

Lea además: Cantantes de vallenato con más hijos: Diomedes Díaz, en cuarto lugar: ¿quiénes lo superan?

Generalmente, cuando uno de los presentadores decide abandonar el magazín matutino las directivas le dan la oportunidad de que se despida de sus compañeros y de la audiencia en vivo y eso no ha ocurrido con Carolina Cruz, algo que alivió a sus fanáticos.

A través de su cuenta de Instagram, en la que acumula 7,6 millones de seguidores, reveló la razón de su ausencia de ‘Día a Día’. En sus ‘historias’ ha publicado varios videos en los que se muestra junto a su mamá Luz María Osorio viajando.

La progenitora de la reconocida presentadora de televisión está de cumpleaños este martes, por lo que Carolina decidió regarle un viaje sorpresa para celebrar su vida.

Entérese: Así puede preparar un delicioso sancocho con costillas de res

Cruz se fue con su mamá al continente europeo, donde se encuentran disfrutando de los sitios turísticos de España.

Así preparó Carolina Cruz a su hijo para la muerte de su mascota

En un reciente último episodio de su podcast ‘Mi mundo, mis huellas, mi verdad’, Carolina Cruz contó detalles de la muerte de su perro llamado Dandy, asegurando que fue un momento muy difícil.

Explicó que el animal, por su avanzada edad, empezó a perder la visión y a presentar complicaciones de salud. A sus 14 años los veterinarios indicaron que necesitaba una cirugía que seguramente no resistiría por la edad, y que era mejor la eutanasia.

Lea aquí: La queja de Alberto Gamero por el cambio de horario: “¿Hace cuánto Junior no juega de día?”

Ante esto, Carolina Cruz tuvo que hablar previamente con sus hijos y explicarles de la futura muerte del perrito. “Se va a ir para el cielo”, contó la presentadora que era la frase que más le repetía a su hijo Matías, para prepararlo.

“Le expliqué a Mati, traté de estar tranquila. Un día veo a Mati viendo por un ventanal al cielo. Le pregunto qué estás haciendo y me dice: Estoy buscando a Dandy en el cielo, a ver si lo veo, si me saluda. Eso me marcó”, narró la caleña entre lágrimas.