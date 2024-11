La reconocida presentadora Carolina Cruz contó detalles de cómo tuvo que preparar a su hijo Matías para contarle sobre la muerte de su perrito.

La caleña narró en el último episodio de su podcast ‘Mi mundo, mis huellas, mi verdad’ ese triste episodio con su mascota ‘Chiqui’, la perrita que la acompañó desde que tenía 17 años, el cual consideró como uno de los más difíciles en su vida.

“Ver como apagaba su vida es de las cosas más difíciles que he tenido que ver. Yo hablaba mucho con ella, sentía que me respondía, cuando me sentía deprimida, cuando me sentía sola. Llegó en un momento de mi vida en el que me fortaleció mucho”, añadió.

Cruz ha demostrado siempre una cercanía especial con los animales, por ende sus hijos también han tenido esa empatía hacia las mascotas.

Desde la muerte de ‘Chiqui’ la presentadora prometió no tener más mascotas por el dolor tan grande que sintió; pero al casarse con el actor Lincoln Palomeque, la presentadora volvió a encariñarse del perro que él tenía, y terminó “enamorada”.

Con el paso de los años, la mascota de ambos, ‘Dandy’, empezó a perder la visión y a presentar complicaciones de salud, y a sus 14 años los veterinarios indicaron que necesitaba una cirugía que seguramente no resistiría por la edad, y que era mejor la eutanasia.

Ante esto, Carolina Cruz tuvo que hablar previamente con sus hijos y explicarles de la futura muerte del perrito. “Se va a ir para el cielo”, contó la presentadora que era la frase que más le repetía a su hijo Matías, para prepararlo.

“Le expliqué a Mati, traté de estar tranquila. Un día veo a Mati viendo por un ventanal al cielo. Le pregunto qué estás haciendo y me dice: Estoy buscando a Dandy en el cielo, a ver si lo veo, si me saluda. Eso me marcó”, narró la caleña entre lágrimas.