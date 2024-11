Mr. Black es uno de los representantes insanias de la champeta. Canciones como ‘el Serrucho, ‘Bandida’, ‘Te daré tiempo’, ‘Apretaito al pickup’ han hecho que el género sea reconocido por fuera del territorio colombiano.

Edwin Antequera, como es el verdadero nombre del cantante cartagenero, está de lanzamiento con su nueva canción titulada Boky Toky. En sus redes sociales ha estado compartiendo contenido con diferentes videos.

“Esta canción es para las personas que hablan mucho, y a veces critican sin darse cuenta que cada cabeza es un mundo. Quise hacerle un homenaje a los chismosos. Todo el mundo vive a base de críticas, yo me he hecho a base de críticas malas y críticas buenas, hablen mal o bien, todo eso sirve. Uno no debe ponerse a pelear con las personas que opinan, que piensen lo que quieran, uno tiene que demostrarle con hechos que están equivocados”, dijo el cantante a El Espectador.

Pero, otro tema que está en tendencia sobre Mr. Black tiene que ver con su esposa: Yuranis León. Ella estuvo compartiendo mensajes que parecían estar dirigidos para él.

“No tengo que mencionar a nadie. Todos sabemos de qué cielo te caen los cachos ¿Y tú? ¡Ya están bien boleteado aquí en Cartacho!”, fue uno de los mensajes.

Ante esto, Mr. Black salió a aclarar la situación, asegurando que se trataba solo de una campaña y no de algo personal.

“No estaba pasando nada, solamente que Yura iba a lanzar una canción primero que yo y ella comenzó a tirar cositas así, que van con la línea de su canción, en ningún momento yo dije: ‘me dejó Yura’ y ella tampoco lo dijo en ningún momento. Después cuando hablé con ella yo le dije que en el cronograma de lanzamiento venía primero ‘Boky Toky’, porque con Lenier, con quien se hizo el feat, solo tenía esa fecha, entonces a ella le tocó aplazar su lanzamiento, eso fue todo, pero nada, como cualquier familia tiene inconvenientes, pero todo se arregla y para adelante. Igual nos sirvió porque todo el mundo puso los ojos en las redes de nosotros y la canción se ha ido moviendo”, explicó en el medio nacional.

Así suena la nueva canción de Mr. Black: