Una de las actrices colombianas más importantes es Lady Noriega por su papel como Pepita Ronderos en la popular telenovela Pasión de Gavilanes.

Además, participó primero en el Reinado Nacional de Belleza en 1991, representando a Córdoba, para luego desplegar todo su talento en la pantalla chica.

En una entrevista en el podcast ‘Geniales y mayores que yo’, conducido por Vanessa de la Torre, reveló varios detalles de su vida privada. En este espacio habló de su relación amorosa que tuvo con el exfutbolista Faustino ‘Tino’ Asprilla.

El romance entre la actriz y el futbolista fue un momento muy importante para la prensa nacional y para sus seguidores. Contó que el exfutbolista llegó a su vida cuando ella tenía 24 años y se encontraba en un punto muy alto de su carrera como artista.

El ahora comentarista fue a uno de los certámenes de belleza y desde ahí surgió una relación afectiva más cercana entre los dos.

“Llegó a mi vida a los 24 años, éramos unos niños. Faustino era considerado uno de los mejores futbolistas del mundo y yo estaba lanzando mi carrera en la televisión, mis primeras novelas y la música”, indicó.

Duraron tres años de amistad, pues Noriega se encontraba en una relación y cuando terminó se dieron una oportunidad en el amor. “Yo lo conocí, muy ‘x’, me importaba un comino el fútbol y eso. No le paraba bolas, empezamos a tener encuentros particulares en entrevistas o eventos, nos cruzábamos en varios sitios. Me pide el teléfono, le dije bueno y comenzó a llamar”.

“Me parece un tipo espontáneo, buen hijo, buen amigo. Mis días de soledad se acababan cuando él estaba. Después de terminar una relación larga con un mexicano, decidí darle una oportunidad a Faustino, aunque en ese momento, lo admito, estaba un poco despechada, me quería desquitar, estaba entusada”, reveló.

Lady Noriega y el Tino cuando fueron novios Publicada por Solo Virales Lokas en Martes, 8 de octubre de 2024

Pero, lamentablemente el romance no prosperó y los dos famosos tomaron caminos distintos, pero conservaron bastantes recuerdos bellos.

“No alcancé a enamorarme, no me dejaron. Todo en la relación se volvió un tierrero cuando se destapó la relación. Al final, lo que me queda es una linda amistad y muchos recuerdos divertidos”, dijo la actriz.