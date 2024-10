El cantante y compositor vallenato Diego Daza presenta su nuevo sencillo El Santo, un tema alegre que forma parte de su más reciente álbum A To’ Timbal. Esta canción, que ya había cautivado a sus seguidores en presentaciones previas, finalmente llega al público de manera oficial, respondiendo a la demanda de sus fanáticos.

Diego Daza regresa a Colombia tras realizar con éxito siete fechas en ciudades como Salt Lake City, San José, Miami, Nueva York, Nueva Jersey, Houston y Dallas. Su gira por Estados Unidos ha revitalizado su conexión con el público y lo ha preparado para lanzar este nuevo sencillo.

El Santo en su narrativa captura la esencia de una relación forjada en el ambiente de la rumba. La canción transmite el mensaje de autenticidad en el amor, donde el protagonista expresa que no debe ser juzgado por sus salidas nocturnas, ya que su pareja siempre supo que no era un “santo”. Este enfoque honesto y directo conecta con la realidad de muchas relaciones, envolviendo al oyente en un ritmo contagioso.

El video musical, grabado en Houston durante una de sus giras por Estados Unidos, complementa perfectamente la temática de la canción, capturando la energía y el espíritu de la rumba que inspiró la historia.

“Ay yo no soy un santo, eso ya tú lo sabías/Baby, tú tampoco eras la virgen María/Tú me conociste así así así/Y eso no va a cambiar”, se escucha en el coro de la pegajosa canción que cuenta con las notas del acordeón de Carlos Rueda.