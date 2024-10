Ya se conocieron los 10 finalistas de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ y este martes se enfrentaron al reto de la caja misteriosa para preparar los platos que más le recordaban a su infancia.

Juan Pablo Llano, Caterine Ibargüen, Vicky Berrio, Carolina Cuervo, Cony Camelo, Jacko Toukhmanian, Dominica Duque, Paola Rey Nina Caicedo y Martina ‘La Peligrosa’, tenían que sorprender al jurado para llevarse esos minutos demás e irse al balcón.

Este primer reto lo ganó la nacida en El Carito, Córdoba, Martina ‘La Peligrosa’, con su cremoso mote de queso con chicharrón y arroz de coco, que lo llamó ‘López Llorante’, por los apellidos de su familia.

El jurado quedó fascinado con este plato. Adria Marina manifestó que era una preparación muy creativa, Jorge Raush elogió las texturas y presentación del platillo.

Tanto así, que se llevó su apretón de cachete. “Usted fue la primera en entrar al top 10, ¿no? Se ganó el primer ‘cachete’ del top 10, también. Bien jugado, bien rico”, le indicó el chef bogotano.

Mientras que, Nicolás de Zubiría, sostuvo que estaba muy rico. “Me encanta, todo funciona muy bien. Si fuéramos a pulir este plato, picaría ese chicarrón más chiquito. En cuanto al sabor, a mí me pegas en todos los ‘golpecitos’ que me gustan”.

Pero todo no fue fácil para Martina porque durante la preparación del plato tuvo un accidente con el aceite en el que freía el chicharrón. “Estas vainas que pasan ‘achicopalan’ un montón y se me baja la nota porque estoy corriendo, tengo en mente un montón de cosas, y con las energías un poquito más bajitas como que no me rinde el tiempo y me desconcentro”.

De una vez Martina ganó sus 10 minutos, pudo subir al balcón y no competir en la siguiente prueba para el delantal negro. El segundo puesto con 8 minutos lo obtuvo la periodista Dominica Duque, el tercero lo ocupó Carolina Cuervo con cinco minutos y Nina Caicedo recibió dos minutos en el cuarto puesto.

En ese segundo reto los concursantes debían cocinar un plato con huevos y si lograban meter un gol, podían ir a la despensa por más ingredientes.

Carolina Cuervo, Juan Pablo Llano, Dominica Duque, Jacques Touckmanian, Vicky Berrío, Paola Rey y Caterine Ibargüen fueron los concursantes que anotaron gol, mientras que Cony Comelo y Nina Caicedo, fallaron.