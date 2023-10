Abierta convocatoria de Beca Julio Muvdi para estudio de posgrado en Uninorte

“Incluso logré vincularme como profesor asistente. Al provechar esta oportunidad de beca tuve que retirarme de mi trabajo, entonces la universidad me dio la posibilidad de trabajar junto con otros profesores, lo cual agradezco de verdad. En las clases me ha ido muy bien. Yo estoy muy contento en esta universidad, me parece que es una de las mejores opciones, tanto en el Caribe colombiano como en el país, y que tiene una biblioteca maravillosa y unas colecciones privadas envidiables”, afirmó el estudiante.

La Universidad del Norte dispone de una amplia variedad de programas académicos, soportados con docentes altamente capacitados y la trayectoria de investigación institucional. Humberto Gómez, director de Posgrados de Uninorte, destacó la investigación y el conocimiento de alto nivel para la solución de problemas, como un aspecto primordial en la formación de un estudiante de posgrado de Uninorte.

“Cursar un posgrado nos ayuda a desarrollar habilidades y competencias que nos permiten crecer como profesionales y nos da acceso a conocimiento especializado. El estudiar un posgrado en Uninorte nos da acceso a herramientas de última tecnología, metodologías de trabajo y disciplinas que ayudarán a profundizar el conocimiento”, señaló.

Para postularse a la Beca Julio Muvdi debe ser admitido a un programa de especialización o maestría en la universidad. El postulante debe ser profesional colombiano con un desempeño académico destacado durante el pregrado y ser estudiante de nuevo ingreso.