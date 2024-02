12:00 AM Editorial

La tormenta por el cobro de valorización en la vía Cartagena–Barranquilla

Ni qué decir del impacto para el bolsillo de los propietarios más pobres o vulnerables de la franja costera que, aunque quedarían exonerados del 50 % del pago, no tendrían con qué responder. Es indispensable que el censo para categorizarlos revise con rigor el tema porque sería un despropósito que la gente más humilde se vea obligada a malvender su predio para pagar la valorización. Casos se han visto. Al ministro Camargo le asisten razones de sobra para defender el cobro, no se trata de oponerse a él o de demonizarlo porque sí, sino de encontrar puntos en común para que el recaudo se invierta aquí y no se abra otra crisis de confianza por este asunto.