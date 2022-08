Usuarios denuncian amenazas a través de apps de créditos virtuales

“Lo primero es la publicidad engañosa. Yo vi una publicación que el crédito era a 90 días. A mí me prestaron $300 mil, cuando le di aceptar ya la fecha de pago no era de 90 días sino de siete días. Y después de haber aceptado, ya no se podía hacer la devolución o cancelar, la aplicación no te deja cancelar”, dijo Susana, quien agregó que no le consignaron el dinero completo y cuando intentó comunicarse con ‘Pez Crédito’ para realizar el pago parcial, no lo permitieron hacerlo y le exigieron que debía pagar el dinero completo.

Tras vencerse el plazo de siete días, según cuenta Susana, ella empezó a recibir llamadas, mensajes y hasta fue ‘boleteada’ con sus contactos por parte de ‘Pez Crédito’ con el fin de presionarla para que cancelara el crédito.