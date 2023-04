Una ruta que impulsa a las mipymes

Este es el caso de Yael Vitola, una emprendedora del sector de las confecciones en Barranquilla cuyo objetivo, desde sus inicios, era mejorar la calidad de vida de muchas mujeres que tenían el sueño de emprender en este campo, y que hoy en día ve los frutos de ese trabajo.

“Tenemos aproximadamente 50 mujeres emprendedoras y lo que hacemos es buscar talleres afines al sector que les ayuden a facilitar su crecimiento y que se empoderen de sus negocios. Hasta ahora, el crecimiento ha sido excelente, ya que estamos trabajando con la Alcaldía menor, la Cámara de Comercio de Barranquilla y la Gobernación del Atlántico, quienes nos dan espacios en diferentes ferias”, explicó Yael Vitola, líder de la Corporación Mujer Caribe y que es beneficiaria del programa ‘Crecer’ de la Cámara de Comercio de Barranquilla.

Agregó que en materia de crecimiento y formalización ha avanzado, pues por medio de estas iniciativas ya han obtenido créditos para la capitalización de muchos emprendimientos.

“El crecimiento para formalizarnos sigue en pie, aún falta por hacer ya que muchos emprendedores trabajan con el ‘gota a gota’ y no se alcanza a capitalizar, y en esa parte es que la corporación entra para buscar aliados y así fortalecer a cada emprendedor, enviando a entidades un catálogo de los servicios que se encuentran aquí tales como gastronomía, artesanías, confección, repostería, fritos, etc”, destacó Vitola.

La líder de esta corporación se mantiene optimista por los resultados que ha obtenido, y pide que se abra campo a más ferias en la ciudad.

“Los ingresos crecen más cuando hay espacios en las ferias y ojalá se dieran con más frecuencia”, puntualizó.

A su vez, Samira Alzamora, emprendedora del sector de artesanías en Barranquilla, expresó que el crecimiento que ha tenido su empresa en este último tiempo ha sido notable.

“Yo empecé con las manos abajo; entonces, me dediqué a hacer manualidades, artesanías, haciendo mochilas con piedras, haciendo llaveros, manillas, pulseras, poco a poco he evolucionado y he ido creciendo, porque cuando tenía el local estaba vacío, eran poquitas cosas las que tenía en él y ahora noto un crecimiento bastante favorable. He tenido esa dedicación al negocio y el objetivo es seguir creciendo y mejorar la confianza en sí mismo”, dijo a EL HERALDO Alzamora, emprendedora de Artesanías Samira y beneficiaria del programa ‘Creece’ de la CCB.

Añadió que durante todo el proceso de su negocio ha podido mantener una estabilidad económica, y ha percibido una mejora constante si lo compara cuando empezó, que fue durante la pandemia de la covid-19.

“Poco a poco cogí las fuerzas para luchar por lo que ya era mío, recuerdo que salía a escondidas en los días que me tocaba salir, y lo que hacía era vender mi mercancía, fueron tiempos difíciles, pero gracias a Dios ahora estamos un poco más avanzados”, indicó.

“Actualmente tenemos más avance en la economía, hay más negocios abiertos, por lo que a mi emprendimiento llegan turistas tanto extranjeros y nacionales; entonces, la economía personalmente me ha mejorado, quizás no un 100 %, pero está en el rango de un 70 % en comparación con el tiempo de la pandemia”, detalló Alzamora.