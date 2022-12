El Niño Dios, en aprietos por la incontenible inflación

Los incrementos en los precios de la juguetería, en especial la importada son de hasta un 70 %, esta es una realidad que cambia el panorama tanto para compradores como para comerciantes.

Las alzas se explican por factores como la alta inflación, la crisis logística internacional y un dólar disparado.

“Los aumentos en los precios de todos los juguetes van desde un 40 % hasta un 60 %, aplicando para los productos tanto importados como nacionales”, dijo Javier Gómez, administrador de un local que vende juguetes en el centro de Barranquilla.

Aseguró que el comportamiento al alza ha debilitado las ventas y ha puesto en duda su proyección de ganancias para esta temporada de diciembre.

“El alza del dólar ha afectado particularmente a los productos importados, sin embargo esperamos que a medida que pasen los días y se acerquen las fechas grandes podamos tener un buen número de ventas pese a las dificultades”, dijo Gómez a EL HERALDO.

A su vez, Eliana Villa, comerciante de este tipo de productos en Barranquilla, afirmó que los precios se han encarecido hasta en un 70 %.

“Un juguete que en el año pasado costaba $10 mil ahora cuesta $17 mil e incluso $18 mil, hemos visto que en especial los papás se han quejado mucho de los precios, pero ya nos estamos acostumbrando a que todo tiene un alza, entonces pese a eso, la gente lo compra”, resaltó la comerciante.

Por su parte, Heidy López, comerciante del centro de Barranquilla, indicó que sus ventas se han visto reducidas, debido a que los compradores han disminuido su poder adquisitivo al momento de comprar estos productos.

“Las ventas no han sido las mismas de otros años, incluso en los días clave por decirlo así, pero si hacemos una comparación, anteriormente había un gran flujo de personas comprando juguetes y ahora está demasiado suave”, manifestó López.

Agregó que su negocio ha optado por vender productos nacionales en vez de importados, ya que no le resulta rentable la comercialización de esta mercancía.

“Si el dólar se mantiene alto, todo sube, y no podemos darnos el lujo de tener toda la mercancía importada porque no nos sale rentable. Anteriormente la gente compraba muchos juguetes denominados grandes, pero ahora no, y es entendible porque en estos tiempos la plata no alcanza”, expresó la comerciante barranquillera.