Sube en 0,57 % la producción de petróleo en Colombia durante septiembre

Según la agencia, este comportamiento se debe principalmente al incremento de producción en los campos Caño Sur Este de Ecopetrol S.A. (Meta), Cohembi de Gran Tierra Energy Colombia, LLC (Putumayo), Azogue de Parex Resources Colombia LTD; Sucursal (Casanare), Chichimene de Ecopetrol S.A. (Meta), Kitaro de Parex Resources Colombia LTD; Jacana de Geopark Colombia S.A.S (Meta) y Andina de Parex Resources Colombia LTD, Sucursal (Arauca).

Con respecto al mismo mes del año 2021, se registró un aumento en la producción diaria de petróleo que corresponde al 1,26 % (749.022 vs 747.772 bopd).

A su vez, la producción promedio de gas comercializado durante septiembre fue de 1.097,54 millones de pies cúbicos por día (mpcd), lo que representó un aumento de 0,93 % con respecto a agosto, cuando alcanzó los 1.087,29 (mpcd).