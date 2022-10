Las regalías no son ingreso para las minero-energéticas: Mauricio Cárdenas

“Las regalías no son un ingreso para las empresas minero-energéticas, y por lo tanto no deben pagar impuesto de renta por ellas, así que en esa decisión se juega mucho el destino del país”, sostuvo Cárdenas frente a la decisión de que las regalías no sé podrán deducir del impuesto de renta.

Agregó que Colombia es una economía que todavía depende mucho de los ingresos que genera ese sector.