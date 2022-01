El golpe al bolsillo por los precios de los alimentos

Manuel Ruiz, un comprador en el mercado de Barranquilla, manifestó su descontento frente a los aumentos que se presentan en los diferentes productos.

“Esto me ha afectado grandemente al bolsillo, todo ha subido, antes yo me daba el lujo de comprar carne de todo tipo y no me faltaba nada en la nevera, ahora ya no puedo comprar esas cantidades como antes, ojalá el gobierno meta su mano ante esta situación”, afirmó Ruiz.

Por su parte, Rosendo Hernández, otro comprador, dijo que “el dinero no alcanza ante los aumentos”.

“Ya no puedo comprar nada, todo está por las nubes y la plata no está para tanto”, aseguró.

Los hogares de bajos ingresos fueron los más afectados, dado que la tasa de inflación fue más alta que el promedio nacional en 2021, equivalente a 6,85%, 1,23 puntos porcentuales.