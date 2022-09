Petro: asociatividad ayudará a impulsar la reindustrialización

Explicó que la economía popular del país puede tener formalidad e informalidad. “Esta tiene buena parte de puestos de trabajo, diría que la mitad, la mayoría de ellas por debajo del salario mínimo, y de allí surgen los ingresos de supervivencia, en otras palabras, el rebusque”, dijo.

Aseguró que la economía debe ser digital, y que esta es una capacidad que el país debe desarrollar en la economía popular.

“Un empresario si no sabe de lo digital ya es por pereza, porque no le gusta cacharrear, etc, pero tiene oportunidades de saberlo, sus hijos seguro lo saben, pero en general, los integrantes de la economía popular ni siquiera tienen una conexión en su hogar. Usan una ‘flecha’ que se ha vuelto para nosotros el medidor de la conectividad que es el número de celulares, pero eso no sirve si no hay banda ancha, y los costos de la conexión no son baratos. Entonces la economía popular queda por fuera del desarrollo de la economía digital”, detalló.