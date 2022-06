Usuarios del Icetex sin empleo no serán reportados a centrales de riesgo

Por otro lado, las personas titulares del crédito que tengan ingresos por un valor igual o menor a un SMMLV no serán reportados en centrales de riesgo y no estarán en mora. Este mismo caso aplica a quienes estén desempleados. En ese sentido, el presidente Duque detalló: "Quienes no tengan empleo, o tengan un ingreso igual o menor a un SMMLV, no deberán realizar ningún pago y no estarán en mora ni serán reportados".

Sin embargo, vale aclarar que esta modalidad aplica a los nuevos usuarios que accedan a crédito de pregrado para estudiar en una Institución de Educación Superior (IES) del país y soliciten acogerse a este esquema. Asimismo, permite que estas personas mientras cursan sus estudios no tengan que pagar por esta obligación.