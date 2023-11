Estamos entendiendo mal, no va a subir el predial al 300 %: minvivienda

“Las ciudades tienen actualizados sus catastros, no va a subir el impuesto predial en las ciudades y por supuesto no va a tener ningún impacto en vivienda, ni mucho menos en las que se construyan”, precisó la ministra de Vivienda en Cartagena.

En ese sentido, agregó que se debe comprender bien lo que está sucediendo, ya que es importante saber que la reactivación en materia de vivienda se hace a través del programa Mi Casa Ya, que la preasignación de subsidios nos va a permitir generar nuevas iniciaciones.

“Esto quiere decir que no va a subir el predial al 300 %, eso es una mentira; eso es algo que no hemos sabido leer, que no hemos sabido comprender, que no hemos sabido divulgar”, señaló Velasco.