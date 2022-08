Bajar la tributaria de $25 a $10 billones no es una alternativa: Ocampo

Afirmó que solo el 2 % de las personas en Colombia gana más de $10 millones al mes y tendrán que pagar más impuestos.

En el caso empresarial, hay un problema de heterogeneidad en materia de recaudo por la cantidad de beneficios tributarios. “Esto no puede ser, todo el mundo tiene que pagar igual y no tener beneficios por sectores. Proponemos hacer el sistema más equitativo incluso entre empresas”.

Agregó que la medida contemplada de que las regalías no se puedan deducir o descontar del impuesto de renta, si bien no le gusta al sector minero, se basa en que este no es un costo de producción. “En el caso de las regalías están pagando por un activo del Estado”, añadió.

A estos se suman los impuestos ambientales con impuesto al carbono y a los plásticos de un solo uso y los saludables para bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados, en estos últimos dijo que se “puede discutir cómo se mejora la historia en esta materia, en especial en el segundo grupo (los ultraprocesados) que es el más controversial”.

Destacó que ya el tema se está analizando en las dos comisiones económicas del Congreso y que se abrirán espacios para habla con el sector empresarial.

No obstante aclaró que la tarifa del 10 % está por debajo de lo que propone la Organización Mundial de la Salud (OMS) que es de un 25 %.

En cuanto al impuesto para las exportaciones de petróleo carbón y oro, dijo que se busca captar una parte del beneficio internacional que están recibiendo por los altos precios.

De otro lado, indicó que hay señales que muestran que la recuperación tan rápida que venía presentando la economía colombiana ya terminó. Además, dijo que dicha recuperación no ha sido homogénea ya que hay sectores que han mejorado, pero otros no lo han hecho al mismo ritmo.

A esto se suma la inflación y los efectos que pueden tener las medidas adoptadas para controlarla.

Destacó las políticas monetaria y fiscal expansivas facilitaron la recuperación económica, pero que este año se moderaron por lo que el actual gobierno un alto nivel de deuda pública y déficit fiscal.