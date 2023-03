Los cambios que plantea la reforma en el horario de trabajo

La reforma laboral presenta cambios en la jornada de trabajo que están asociados con el reconocimiento del pago del recargo nocturno y de dominicales y festivos.

Es así como la jornada diurna de trabajo irá de 6 a. m. a 6 p. m. y a partir de estos horarios se considera el trabajo nocturno.

La duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo es de 8 horas al día y la jornada máxima semanal podrá ser distribuida, de común acuerdo, entre empleador y trabajador, en 5 o 6 días, garantizando el día de descanso. Esto, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 2101 de 2021 sobre la aplicación gradual de una jornada máxima de 42 horas a la semana.

Se establece que el trabajo en domingo o días de fiesta se remunerará con un recargo 100 % sobre el salario ordinario en proporción a las horas laboradas.

Empleador y trabajador podrán acordar, temporal o indefinidamente, turnos de trabajo sucesivos, siempre que no excedan 6 horas diarias y 36 semanales. En este caso no habrá recargo nocturno ni pago del trabajo dominical o festivo. Se define que un trabajador no podrá realizar dos turnos el mismo día.