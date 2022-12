Llegada de extranjeros al país para fin de año ascendería a 461.360

Según lo informado por el Ministerio de Comercio, las expectativas son muy buenas en materia de turismo receptivo basándose en los datos de reservas aéreas activas correspondientes a viajeros provenientes del exterior que planean llegar al país en conjunto con el informe de la consultora ForwardKeys.

Según la cartera, esta cifra, comparada con el período noviembre de 2021 a enero de 2022, representa un incremento del 23,3 % y del total de las reservas aéreas registradas para la temporada, un aproximado de 280.360 tiene como destino a Bogotá, 65.600 a Medellín, 58.300 a Cartagena, 31.930 a Cali y 8.960 a Barranquilla.

El viceministerio de Turismo, Arturo Bravo, estima que entre noviembre de 2022 y enero de 2023 entrarán al país 1.455.000 visitantes no residentes, lo que significaría un incremento del 45 % con respecto al mismo periodo de 2021 (998.000 visitantes no residentes) y de 9,64 % con respecto a los valores prepandémicos de 2019 (1.327.000 visitantes no residentes).