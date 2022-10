La reforma pone en riesgo la operación minera en la Costa

La directora de Fundesarrollo, Oriana Álvarez, dijo que la reforma está afectando fuertemente a un sector que tiene una participación importante en departamentos como La Guajira y Cesar, los que presentan grandes carencias sociales y económicas. “Va a tener repercusiones en la calidad de vida de esta región, donde hay departamentos que aún no se recuperan de la pandemia, es por ello que se debe ser cauteloso con las decisiones que se tomen con este sector”, agregó.

Indico que el sector minero-energético representa un poco más de 43 % de la producción interna de La Guajira y el 37 % en Cesar.

“Hay que hacer una reforma, una transición, pero se deben construir unas rutas de cómo hacerlo mandando un mensaje de tranquilidad a los mercados”.

A su turno, Amat Zuluaga, docente de Areandina, precisó que con la reforma tributaria se está aplicando un desincentivo al sector minero. “Desde la universidad lo catalogamos como no hacer un análisis correcto a lo que significa la transición energética”, señaló.

Explicó que el proceso de transición no solo se debe mirar desde la perspectiva de paneles solares y turbinas eólicas como reemplazo del carbón, gas y petróleo. “Al hacer un análisis detallado se encuentra que no existe un panel solar elaborado a partir de otro panel solar, estos se fabrican con base en energías fósiles o minerales que no son renovables”, detalló el experto. Destacó que China ha aumentado su consumo de carbón de manera importante en los últimos años y esto se debe a la fabricación de páneles solares para la transición energética.