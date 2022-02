La papa está por las ‘nubes’ y la yuca hay que ‘importarla’

Sobre el elevado costo del queso, el gerente de Granabastos analiza que se debe a la sequía en zonas ganaderas. “Desde noviembre no llueve en zonas donde permanece el ganado. Si no hay lluvia, no hay suficiente leche, y si no hay suficiente leche, no hay queso. Al haber menos oferta y la demanda sigue igual, el precio aumenta”.

Además, asocia que la situación también tiene que ver con la importación de leche del exterior.

Sin embargo, Mulford advierte que existen casos como el del aceite de cocina que tiene actualmente un precio elevado debido a los costos de los insumos para su elaboración, también importados. En el caso de Granabastos, precisa que hay dos aceiteras y estas solo se dedican a reenvasar el líquido.

Y en lo que tiene que ver con productos locales como la yuca este reconoce que lo que se cultiva en el Departamento no alcanza a suplir la demanda. “Ahora viene yuca importada de Bolívar, Sucre y Córdoba, por eso subió”.