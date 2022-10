La lucha de Barranquilla por bajar su tasa de informalidad

Para Roberto Luis Hernández, magíster en economía y docente de la Corporación Universitaria Latinoamericana, la mejor forma de reducir la informalidad es a través del aumento de personas con estudio superior y seguir promocionando a Barranquilla para que más empresas se ubiquen en la región.

“Muchas familias no quieren entrar al mercado laboral formal por miedo a perder algunos subsidios o beneficios estatales. Por no querer soltar esas ayudas transitorias se cierran a grandes oportunidades en el campo laboral. En el corto plazo pueda que pierdas beneficios estatales, pero los beneficios que te brinda en la vejez, por ejemplo, son muchos mejores que si estás o no en el mercado formal”, explicó Hernández.