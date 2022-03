La demanda de licor y cerveza ‘sube como la espuma’ en estas fiestas

El papel de los consumidores en la recuperación económica asociada al Carnaval es fundamental, especialmente cuando se trata del comercio de bebidas alcohólicas.

Juan Carlos Miranda, consumidor barranquillero, no ocultó su alegría con el inicio de estos carnavales, y dijo que es una gran oportunidad para compartir con amigos en compañía de unas cervezas “bien frías”.

“El ambiente del Carnaval de Barranquilla es único e inigualable, sentir el calor de la gente y de los amigos, y como toda festividad no deben faltar los traguitos, eso es algo que encaja muy bien en cada evento”, dijo Miranda.

Agregó que por lo general en estas fiestas acostumbra a consumir “más de lo normal que en cualquier evento en particular, ya que factores como el clima, la música, el ambiente y la alegría son los que motivan a seguir consumiendo. En mi caso tomo es cerveza más que todo”.

Por otro lado, Antonio Andrade sostuvo que aunque no participa de lleno ni asiste a ningún evento carnavalero vive la fiesta desde su casa entre familiares y amigos, no dejando a un lado el consumo de licor.

“Irónicamente no voy a ninguna fiesta de Carnaval, pero eso no me impide celebrar en planes caseros con mi familia y amigos cercanos, y por lo general cuando consumimos licor nos enfocamos es en las cervezas, aguardiente y ron”, manifestó Andrade.

Añadió que durante las festividades de carnaval el consumo de estos productos es superior a lo que generalmente se toma en épocas de Navidad y Año Nuevo.

“La ocasión amerita que uno como consumidor compre mucho más de la cuenta este tipo de bebidas, y es sin duda alguna la mejor compañía para uno que está acostumbrado a realizar este tipo de planes caseros que muchos barranquilleros también hacen y en cantidad”, afirmó Andrade.