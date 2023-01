“No podemos cerrarnos a que no haya ningún nuevo contrato”: Belizza Ruiz

En cuanto a la política del Gobierno nacional de no hacer nuevos contratos de exploración de petróleo y gas, la exviceministra dijo: “Hay que ir al punto intermedio, no podemos cerrarnos completamente a que no haya ningún nuevo contrato. O sea, no nos podemos cerrar así porque ¿Acaso tenemos una bolita o algo que nos diga qué va a pasar?”

Agregó “¿Estamos aquí tomando decisiones para un gobierno? No, estamos tomando decisiones para un país y un proyecto político que tiene que trascender a este presidente. El proyecto de cambio que propone el presidente Gustavo Petro no puede ser de solo cuatro años de cambio. Si nosotros en este gobierno lo hacemos mal, después de cuatro años no va a volver un gobierno alternativo; va a venir un gobierno que incluso puede llegar a usar todo lo que se hizo mal acá para incrementar la violencia y todo lo que no queremos en Colombia”.

“Esto ni siquiera tiene que ver con los recursos energéticos y eso es lo que realmente tenemos que pensar, no podemos pensar en los recursos energéticos para cuatro años. Hay que pensar cómo gradualmente se reduce la explotación de hidrocarburos y en la medida que vayan habiendo requerimientos para atender especialmente a la capa residencial, que protegerla a toda costa. Después sigue el transporte porque queremos tener una mejor calidad del aire -ojalá todos los vehículos fueran eléctricos, pero eso también tiene sus pros y sus contras y usar gas en el transporte es mucho mejor que utilizar diésel o gasolina-. Y luego viene el sector industrial. Sabemos que el gas se va a requerir y se va a seguir utilizando, preservemos ese gas para esos usos y en la medida que los vamos necesitando, analizamos qué ventana de exploración se permite”.

“Aquí no se trata de ir al blanco y al negro, tenemos muchos grises en cuanto al abastecimiento energético, siempre protegiendo el sector residencial. El ejemplo es lo que pasó en Nariño. No tenemos gasoductos para el sur del país, todo el gas se tiene que llevar en carro, en carros y si se dañó una carretera, quedan desabastecidos no solamente de gas, sino de gasolina. Tenemos todavía una región muy amplia (Cauca, Nariño, Putumayo) sin gas domiciliario por ductos. ¿por qué ellos no van a querer o no van a tener el derecho de cocinar con gas domiciliario como tenemos en las ciudades más grandes del país?”.

“Seguramente vamos a encontrar en el futuro alguna forma de cocción más limpia que el gas, en ese momento veremos. Por ahora, el gas hay que tenerlo pensando que en algún momento se va a utilizar para defender esa capa principal de consumo que son los hogares”.

Ruiz señaló que cuando llegó al ministerio, Vélez le dijo que en términos de hidrocarburos la política era “cero exploración, cero contratos nuevos de exploración y explotación” y que “yo no cuestioné eso y me equivoqué en ese sentido”.