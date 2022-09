Gravar ganancia ocasional afectará el pago de indemnizaciones: Fasecolda

“Si a una persona le roban el carro, y suponiendo que el carro está asegurado por $80 millones, la compañía de seguros le da la plata y allí no hay ganancia ocasional, ahí no le quitan absolutamente nada, pero si una persona se muere y tiene un seguro de vida de $80 millones, las personas que se benefician de ese seguro les quitarán parte de esa plata. Así que esto no resulta muy lógico que se esté protegiendo el vehículo, pero en cambio castigando al seguro de vida”, manifestó Gómez.

El dirigente gremial cree que estos argumentos “han calado en el Gobierno”, y espera que en la reforma tributaria se mantenga la situación actual.