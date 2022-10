Los desafíos que enfrenta el sector del gas natural

El Gobierno nacional no tiene planeado por el momento realizar nuevas subastas de energía, de acuerdo con lo señalado por la viceministra Belizza Ruiz.

Explicó que no se quieren crear nuevas expectativas cuando el trabajo está concentrado en sacar adelante todos los proyectos de ampliación de la oferta que se encuentran detenidos.

“Hay unas dificultades que quedaron y que nosotros tenemos la responsabilidad con el país de resolver para que entre toda la energía eléctrica con fuentes de energía no convencional a la matriz eléctrica del país”, precisó.

Agregó que este es uno de los temas que afecta la crisis de las tarifas de energía. “Los precios del mercado se pueden bajar cuando tenemos más personas ofreciendo, cuando hay más participantes. Lo que está pasando es que tenemos una capacidad casi igual a la que tenemos instalada, detenida en el norte del país con dificultades para sacar esa energía”, añadió Ruiz.

Se busca que la matriz eléctrica de Colombia sea más amplia con fuentes de energía no convencionales y que no se incremente la dependencia con las plantas termoeléctricas. “Las (térmicas) que ya existen las necesitamos y las queremos mantener, pero no queremos que aumente el parque generador con termoeléctricas ni con ciclo simple o combinado con combustible líquido”, agregó.