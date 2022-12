Foro Expo Portuaria 2022 dejó buenas noticias para Barranquilla y la Región

La sexta edición del Foro Expo Portuaria 2022 dejó buenas noticias relacionadas al futuro económico de Barranquilla. Contó con la presencia del ministro de Transporte Guillermo Reyes, entre otras autoridades que expusieron con claridad lo relacionado al presente y el futuro en materia de navegación fluvial y marítima en la capital del Atlántico y el resto de la región Caribe.

El encuentro se desarrolló el 6 de diciembre en el hotel Dann Carlton. Alex de Bedout, director ejecutivo de Puerta de Oro estuvo en representación de la Alcaldía de Barranquilla. Y junto a Ricardo Alemán, gerente de Palermo Sociedad Portuaria, llevó a cabo la instalación del evento.

La primera temática que marcó el foro, contando con la moderación de Erika Fontalvo, directora de EL HERALDO, fue: ¿Qué viene para el río Magdalena?

En este panel intervinieron el coronel Germán Puentes, director ejecutivo (e) de Cormagdalena; Héctor Carbonell, director ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura seccional Norte, y Lucas Ariza, director ejecutivo de Asoportuaria. Germán Puentes sostuvo que durante décadas el Estado le ha dado la espalda al río Magdalena, pero que ya es momento de implementar políticas públicas para recuperar la navegabilidad por el afluente más importante del país.

“Ya están asegurados los 2 billones de pesos para la inversión del río, los alcances del proyecto están definidos, hay diseños que hay que realizar. Lo que se necesita es dragado, obras de encauzamiento en todo el sector navegable y obras en el canal de acceso al Puerto de Barranquilla para estabilizarlo”, aseguró.

El funcionario agregó que dentro del Presupuesto General de la Nación hay 60 mil millones pesos que cubrirán todo el primer semestre de 2023.

“Tenemos dos hojas de ruta: una que es el Presupuesto General de la Nación y tenemos también unos recursos iniciales para el primer semestre de 2023 por $60 mil millones, lo que nos permite hacer los contratos a través de Findeter. Le apuntamos a que el Puerto de Barranquilla tenga los 10 metros de calado operativo y para eso estamos trabajando”, añadió Puentes.

Aclaró que la solución del río Magdalena no es inmediata plazo, sino a mediano y largo plazo, debido a que es un río complejo “y Barranquilla es protagonista, no solo por el puerto, sino porque es la conexión con el interior del país y esto hay que entenderlo. Creo que el mensaje es: el Puerto de Barranquilla no es solo para Barranquilla, no solo para la Costa, es para el país”.