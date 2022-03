Efecto de elecciones en el mercado no fue mayor: expertos

Los resultados de las elecciones legislativas y consultas interpartidistas del pasado domingo no tuvieron un mayor impacto en el mercado de valores de Colombia, en la tasa de cambio ni en los TES. Así lo indicaron expertos y analistas consultados por EL HERALDO.

Si bien se registró una caída de 5,68 % en la acción de Ecopetrol, se explica más por el comportamiento internacional de los precios del crudo.

En el caso del Brent, que es referencia para Colombia, tuvo una contracción de 6,61 % y su precio se ubicó en USD105,14, tras el avance de las negociaciones entre Rusia y Ucrania. A su vez, el precio promedio del dólar quedó este lunes en $3.800,40.

Wilson Tovar, gerente de Investigaciones Económicas de Acciones y Valores, señala que no hubo una reacción importante por los resultados. “Desde el mercado internacional la lectura es que Gustavo Petro no logró las mayorías que había prometido y por ende se espera una segunda vuelta y que eventualmente no se elija a un presidente de izquierda. Esto generó los precios que vimos en el dólar”, señaló.