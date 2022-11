El mundial dispara el uso de las apuestas en el país

La Copa Mundial de la FIFA es el evento deportivo con mayor relevancia en el mundo, y esto no solamente se ve en el deporte, sino también en las casas de apuestas, tanto físicas como en línea.

Miles de usuarios en el país han accedido a este tipo de apuestas con el fin de que la suerte juegue a su favor y tener la posibilidad de ganar dinero mientras apoyan a sus equipos favoritos.

“Esto lo he tomado como un estilo de vida. Cada vez que tengo la oportunidad de apostarle desde $20 mil hasta $50 mil por mis equipos favoritos lo hago; he ganado hasta cinco veces lo que aposté, y ahora en el mundial la motivación es grande”, indicó a EL HERALDO Cristian Herrera, usuario barranquillero de estas plataformas.

Por su parte, Eduardo Acosta, otro usuario de apuesta en línea, manifestó que la posibilidad de ganarse un dinero extra gracias a este tipo de juegos es siempre un apoyo al bolsillo.

“Yo tengo mi trabajo estable, pero de vez en cuando apuesto por mis equipos favoritos como el Junior, Real Madrid, Bayern, y una platica de más no me pondría molesto. Ahora en el mundial, puede que no esté Colombia, pero voy a apostarle a mi selección favorita de siempre, Brasil”, dijo entre risas el usuario.

Según Coljuegos, empresa industrial y comercial del Estado administradora del monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar, este tipo de eventos como el mundial de fútbol, históricamente han demostrado que aumentan considerablemente las apuestas deportivas, como suele suceder normalmente con otros campeonatos a nivel internacional.

“Se estima que para los meses de noviembre y diciembre se dé un crecimiento en las apuestas online impulsadas en gran medida por las apuestas deportivas, las cuales han concentrado históricamente el 67 % de la oferta total de online”, dijo la entidad a EL HERALDO.

Coljuegos proyecta que las apuestas en línea impulsadas por este evento deportivo alcancen los $26 billones para el 2022.

Germán Segura, gerente general de Corredor Empresarial, compañía dueña de la marca BetPlay, dijo que este tipo de eventos, así como los Juegos Olímpicos, la Copa Libertadores de América, la Champions League, siempre son atractivos para los usuarios.

“El mundial es muy deseado por los entusiastas del fútbol, por tal motivo innovamos en la oferta y tenemos diferentes promociones con las que se puede apostar, por ejemplo, a que Messi hará gol fuera del área o dará una asistencia y que Mbappe hace gol de pierna derecha. Además de las apuestas usuales del marcador”, detalló el gerente.

Agregó que Argentina, Brasil, España y Francia son los grandes favoritos en esta Copa Mundial, por lo que generan mayor expectativa en los usuarios a la hora de realizar las apuestas en línea.