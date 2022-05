El dólar supera los $4.100: estos son los motivos del alza

María Peña, una barranquillera que tenía todo listo para disfrutar sus vacaciones en Miami, manifestó que ahora no sabe si adquirir los tiquetes por el incremento del dólar.

“Tengo ahora mucha incertidumbre de lo que pueda pasar, ya que el dólar está muy caro y los pasajes se han incrementado. Ahora no se realmente si viajar a Miami o en su defecto cambiar mi destino para algún lugar del país, ya que eso me sale muchísimo más barato”, dijo Peña.

A su vez, Felipe Pacheco, un usuario barranquillero que adquiere artículos por internet, confesó que ha pausado sus compras debido al alza del dólar.

“Yo soy una persona que me gusta comprar artículos de ropa y tecnología por internet, en su mayoría esta mercancía proviene de los Estados Unidos, pero desde que el dólar empezó a ubicarse por encima de los $3.800, dejé de adquirir estos productos porque la plata ya no me alcanza”, sostuvo el usuario.