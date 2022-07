Dólar sube a más de $4.600 y persiste la devaluación del peso colombiano

Sobre el tema de la devaluación de la moneda cafetera, Henry Amorocho, profesor de Hacienda Pública de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, señaló que esta depreciación lleva aproximadamente siete días, en los que está pesando mucho más la especulación.

“La devaluación del peso colombiano está un 400 % por encima de las más altas en promedio en Latinoamérica y en el mundo, y nos hemos encargado de generar un aspecto de incertidumbre a nivel interno, en el que hasta la misma rama ejecutiva del poder público ha tenido intervenciones que no son las más apropiadas”, señaló el experto.

Añadió que las decisiones las tienen los organismos monetarios de control, ya que cualquier cosa puede pasar.

“No tenemos una intervención adecuada de la Junta Directiva del Banco de la República ante el fenómeno especulativo, y le estamos echando la culpa para que la incertidumbre cunda más y no para que esto se calme. Si no nos calmamos internamente y no nos controlamos, esto se puede salir de control”, detalló Amorocho.

Entre tanto, Carlos Sepúlveda, decano de Economía de la Universidad del Rosario, señaló que la devaluación del peso colombiano ha sido mucho mayor que otras monedas.