Latam Airlines tiene el 38 % del mercado en Barranquilla

La Aerocivil reportó que el Grupo Latam en Colombia de enero del 2022 a febrero del 2023 alcanzó el 79 % de sus sillas ofrecidas (429.817).

El crecimiento en el mercado de vuelos internacionales es del 20 %, mientras en el nacional es del 10 %. “Hay una reducción del mercado, necesidad de aviones y de buscar más pasajeros".

Barranquilla para Latam Airlines ha sido un reto. En especial porque la ciudad ha conservado su apego a la aerolínea Avianca. “En Barranquilla hemos hecho varios experimentos en un mercado que no es tan grande. En 2019 sólo era Bogotá-Barranquilla y conectar con otras ciudades. Salimos en 2020 con Barranquilla hacia Cali y Medellín. La primera duró 8 meses y no despegó. Los vuelos diarios no llenaron el avión y si no se llenaba tocó bajar los precios. Y Medellín se va desarrollando. Algo lento con un vuelo diario y otro dos en un día de la semana. Muy justito y gente que quiere volver el mismo día puede que no le sirva. Ese fenómeno le pasa a Avianca. Como son viajes con esas dinámicas terminan siendo residuales”, explicó Santiago Álvarez.

Uno de los desafíos para las aerolíneas con vuelos domésticos es cambiar lo que impone el mercado por competencia y estrategia. Santiago Álvarez analizó que si hay un mismo vuelo hacia el mismo destino en unas horas para varias aerolíneas, una deberá en algún momento ponerla en otro horario. Esta dinámica está llevando a que si antes el viajero no podía elegir por dónde ir a un destino, ahora sí lo pueda hacer. “El mercado va avanzado hacia dónde al cliente le conviene viajar, que en lugar de canibalizar, funciona más”.

Durante 2023, Latam ha movilizado más de 400 mil pasajeros a Barranquilla desde Medellín y Bogotá. La participación en el mercado nacional es del 30 % en las sillas disponibles.

La compañía chilena que tiene 12 años en Colombia se ha ganado un 38 % del mercado de participación de las sillas en la capital del Atlántico por su apuesta por el servicio, cultura, experiencia y un valor agregado que es la apuesta por la sostenibilidad, compromiso social y ambiental.